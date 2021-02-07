告東尼剛周末（6日）有多駒被捧成熱門，但表現不似預期。不過這位大哥大見慣風浪，手風一時欠順，亦不會有任何影響。

告東尼今早依然積極練兵，期望周三（10日）谷草送歲賽取得好成績。

今晨六時左右，報跑今次賽事的「閃電精靈」、「加州嶺域」及「加州明雋」齊齊開往大圈試跑。

告東尼聯同副練巫偉傑，在烽火台舉鏡睇到實，其後行返機坪接馬，過程一氣呵成。

約十多分鐘後，輪到「電路七號」與其他未有賽程的廐侶一齊考驗，正副練同樣重視。

而在課前課後都跟到實，全朝就只得一匹「美麗天使」未有出現，且看東廐今戰能否收復前失。

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