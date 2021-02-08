應屆日本三冠馬后「謀勇兼備」，去年挑戰日本盃不敵「杏目」及「鐵鳥翱天」跑第三後，被安排休戰至今。

據當地媒體報道，練馬師杉山晴紀已為「謀勇兼備」報名參加4月25日在沙田馬場舉行的女皇盃一級賽。

應屆有馬紀念賽冠軍「創世駒」早前亦被指有意參戰女皇盃，這兩匹東洋名駒有望歷史性雙雙攻港。

至於「謀勇兼備」將在3月14日2000米二級賽金鯱賞復出，賽事將於中京競馬場進行。

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