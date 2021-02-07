近期前列練馬師方嘉柏與蔡約翰鬥得火燒，兩人幾乎每個賽馬日都有頭馬進賬。

雖然羅富全亦有馬贏，但近績卻不及他們。

周三（10日）谷草夜馬送歲戰，羅廐不乏實力馬列陣，廐主盼可把握機會增添頭馬。

列陣四班1000米的「紅衣火旺」，上仗服役初出跑田草1000米被捧成熱門之一，卻意外地包尾而回，今次則轉場初戰谷草。

羅富全受訪時說：「『紅衣火旺』上仗賽前工夫已做得唔錯，可惜質新馬初出表現難以預料。」

「馬兒在不利的跑線上沿途望空，中段發力走得稍急，結果末段無以為繼，我對賽果感到失望。」

「為避免重蹈覆轍，今次我安排『紅衣火旺』轉戰谷中1000米，希望馬兒陣上取位理想，可跑出一定成績來。」

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