方嘉柏今季志切爭冠軍，自然係普羅馬迷追捧對象，馬房兵源充足，舊馬評分得以調整。

麾下那批生力軍既有潛力，進度也甚佳，正所謂大把籌碼在手。

累積多年經驗，很多人對方廐練馬手法都十分了解，但有了從化訓練基地，要兼顧範疇就較多。

一般而言，健康良好的馬，都會有正常操練，但絕對唔可以過龍，跑得密之馬，復課唔跳都冇所謂，內圈慢試已足夠。

方廐馬一定唔可以辣操，記得在去年12月9日快活谷夜戰，賽前有幾匹馬進行密集式操練。

當中，「飛雲騅」（已退役）、「戰鬥英雄」及「綠色有運」，在去年12月5日及7日早上都有快跳，且末段造出快時間，有此動態自然成為焦點，但跑落卻走晒樣。

元旦日建功的「楚霸王」，在第二個大閘後，到出賽前兩周，只跳兩課。

「王炸」初出一役後備補上，賽前從化試閘已相當好，但非目標所在，第二仗轉戰田草試準，復課重保養，集中內圈慢試，結果再戰便出擊得手。

從化試閘有好表現的馬，都值得跟進，季初贏馬之「帖木兒」、「肥仔威威」（已轉希廐）、「冠鋒」及早前曾勝的「兩全其美」，都有此安排。

本土賽事分三條跑道舉行，谷草、田草及田泥，快活谷一向是方仔的主場。

其頭馬比例約為總數的六成，且經常會安排一手馬全面出擊，起孖或中三元，季初9月16日便贏出「喜勝駒」、「飛雲騅」（已退役）及「綠色時代」。

莫雷拉是馬房贏馬主力，何澤堯也與方廐保持緊密合作，且是其半冷殺手。

方嘉柏揚言，今季會全力支持雷神爭冠軍，因此也斷絕了跟潘頓的合作，自季初9月23日有當時轉倉初出的「金如意」跑第三後便分手，該駒其後也退了役。

方嘉柏最近接收陳嘉熙為徒，有個七磅仔幫手，好使好用，對這位徒弟仔的確十分支持，合作首駒「駿爵士」後上第三。

之後有「星運明爵」（1月17日）起步努力推騎，直路再奮力催策衝入連贏。

「賞心星」有懶性唔易發揮，最近在大長途入位，轉彎發力，直路騎落有板有眼，見習生只要有多些出賽機會，自然有自信進步。

正所謂工多藝熟，交與徒弟出戰之馬，賽前大多數會讓他操練，如「星運明爵」賽前跳兩課，「賞心星」則試過大閘，這方面都值得留意。

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