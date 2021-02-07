賽馬世界無奇不有，個別賽駒可以單場接收幾千萬投注，成為眾矢之的，例如昔日的短途王「精英大師」，甚或目前的準馬王「金鎗六十」。

有些馬匹卻近乎無人問津，獨贏投注少得可憐，連40,000元都不夠，例如去年3月29日田戰的「競駿披星」。

又有個別賽駒如「金鷹翱翔」，獨贏賠率曾經冷到461倍，涉及的獨贏注碼同樣少於40,000元。

騎師方面，莫雷拉在17年3月5日沙田日馬，成為香港首位一日八捷騎師，寫下本地賽馬新一頁。

前馬王「美麗傳承」雖已退役，但卻留下不少輝煌歷史。

牠於18至19年度馬季八戰全勝，至今仍是一項香港賽駒紀錄，而當季牠贏得逾4,000萬元獎金，亦寫下本港馬壇另一項紀錄。

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