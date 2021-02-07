沙特盃賽馬日將於本月19及20日於在King Abdulaziz馬場舉行，各項賽事的參賽名單亦於昨晚（6日）公佈。

其中沙特盃（1800米）共有14駒列陣，其中以美國及英國參戰馬最多，分別有五駒及四駒出戰這項總獎金2,000萬美元（約1.55億港元）的大賽。

美國隊由Knicks Go領銜出征，這匹韓國馬會名下的五歲佳駟自去年1月1日轉投Brad Cox馬房後，四戰未逢敵手，並摘下育馬者盃一哩大賽及飛馬世界盃兩項一級賽冠軍，今仗勢成為奪標熱門。

另外四匹入選馬為應屆馬利寶錦標盟主Charlatan、活華錦標亞軍Tacitus、貝蒙錦標及卓華斯錦標季軍Max Player、飛馬世界盃殿軍Sleepy Eyes Todd。

英國代表則以去年法國打吡得主「萬勝飛」名氣較大，此駒繼去年2月參加沙特阿拉伯打吡跑獲亞軍後，再次出戰當地大賽。

其餘三匹英國參戰馬為「曼谷市」、「水月鏡花」及「獨步群倫」。

日本及阿聯酋代表則各有一匹，分別為日本冠軍盃得主Chuwa Wizard及麥通第三輪挑戰賽亞軍「軍紀」參賽。

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