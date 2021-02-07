容天鵬踏入2021年運氣轉好，連同剛周末（6日）勝出「手到回來」在內，季內已勝出12場頭馬。

周三（10日）谷草跑九場夜馬，容廐將派出四駒上陣，其中一匹實力馬是「嘉應精英」。

「嘉應精英」堪稱容廐今季代表作，季內已取三Win表現突出，本身以往曾受喘鳴症困擾，及後曾施手術，如今可謂撥開雲霧見青天。

容天鵬表示「嘉應精英」只要健康情況穩定，是一匹相當實用的賽駒。

他又謂如今所見，這匹五歲馬狀態依然理想，正值大熟大勇，惟始終評分正值新高，希望跑谷草能有形勢之助，再度贏取頭馬。

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