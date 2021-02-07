羅富全今季暫時勝出34場頭馬，排行練馬師榜第三位。

星期三（10日）谷中跑九場夜賽，羅富全派出五駒上陣，其中包括「佳尊三」角逐三班1000米。

由資深女馬主蕭劍瑩持有的「佳尊三」是匹四歲美國自購馬，來港前曾勝出1000米表列賽。

此駒在港首四仗演出乏善足陳，上賽後追第五初見走勢，今次得到潘頓垂青，人馬重新並肩作戰。

羅富全表示「佳尊三」已有進步，上仗在谷中1000米跑得不俗，如今繼續出戰此程是合理安排。

雖然今場不乏同程好手在陣，但他仍期待此駒跑出理想成績。

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