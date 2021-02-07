在疫情下，澳門馬會維持定時跑馬，且決定於3月14日復辦澳港盃。

與此同時，該會推出新一輪馬匹運輸優惠計劃，以鼓勵馬主更多引入新馬。

馬主可選擇以下其中一個優惠計劃：

優惠計劃1─全額回贈馬匹進口許可證按金港幣70,000元 或

優惠計劃2─全額回贈航班運費

另一方面，澳門馬鼠年賽期已於今午（7日）告一段落，牛年首次賽事將在年初九（20日）上演。

該次周末日馬以草沙地混合形式進行，馬迷入場料有優惠。

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須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

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