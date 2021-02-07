莫雷拉近期表現完全重拾「神人」本色，他在1月共九次賽事摘下20場頭馬，當中包括五次起孖與三度中三元，令自己在騎師榜優勢再度擴大，重奪冠軍騎師寶座指日可待。

其中，在1月17日策騎「烽煙四喜」一役充份反映雷神智勇雙全的一面，表現令人印象深刻。

至於另一位神級騎師「神蘇」蘇銘倫繼續發揮能人所不能的本領，夥拍「玖寶」以在港未勝馬身份奪得三級賽一月盃，騎者分寸掌握妙到毫巔，充份展現其大師級風範。

1月三大精彩賽事

（1） 1月17日田戰第三場「烽煙四喜」（騎師莫雷拉）

面對如日方中的羅廐「黃金甲」，加上「烽煙四喜」（苗廐）季內表現未如理想，因此後駒賽前聲勢被比下去，甚至被指是褪色泥地王。

不過「黃金甲」獨擅單騎領放的弱點已被莫雷拉發現，雷神在1100米處讓座騎從後列推進上前，使對手在強烈壓迫感下競跑。

最終「烽煙四喜」成功重拾昔日光芒贏馬，相反「黃金甲」在受壓下，直路早段便洩氣墮退大熱倒灶，雷神場上隨機應變應記一功。

（2）1月6日谷戰第四場「玖寶」（騎師蘇銘倫）

蘇銘倫今季以公司騎師崔護重臨，偶有技驚四座發揮，其中夥拍「玖寶」（韋廐）摘下三級賽一月盃一役，可見「神蘇」威名名不虛傳。

「玖寶」從第2檔出閘後，騎者刻意讓此駒離欄競逐，確保這匹以後上制勝的賽駒有足夠機會望空衝刺。

面對最強對手「龍鼓飛揚」轉彎前已兜出大外檔衝刺，蘇銘倫顯得相當淡定，待馬兒轉直路彎後才逐步加速發力。

最終「玖寶」罕見地以未勝馬身份摘下三級賽，騎者精妙發揮功不可沒。

（3）1月13日谷戰第一場「活力得勝」（騎師史卓豐）

縱使這場四場2200米賽事，前四段締速比標準時間快1秒57，不過史卓豐運用座騎氣量優勢，毅然在900米處使用中段發力戰術制敵。

最終雖然這場賽事末段時間僅為24秒79，但「活力得勝」憑藉本身均速的特點，加上因步速較快而令居後的賽駒亦已無餘力超越對手，最終成功爆冷掄元。

相比勢不可擋的死敵莫雷拉，潘頓在1月雖然仍有14場頭馬進賬，然而他在陣上不少發揮皆遭受千夫所指。

其中，騎者1月13日夥拍「心頭好」一役，無視馬匹特性與當日形勢，決意快放而導致座騎大敗一役，更是令人失望。

另外，雷神同鄉波健士策騎「美麗掌聲」全程表現進退失據，最終令座騎在全面爭勝優勢下三甲不入。

1月三大劣質賽事：

（1）1月13日谷戰第八場「心頭好」（騎師潘頓）

在去年12月16日潘頓夥拍「心頭好」（沈廐）落敗後被競賽小組問話，騎者指：「『心頭好』或較適合於早段以較為留後的方式策騎，這樣應該可讓座騎於末段以較佳的走勢衝刺。」

不過隨後在1月13日谷草賽事，潘頓似乎對自己的解釋忘記得一乾二淨。

在全日賽事無一領放馬勝出及場地偏慢的劣勢下，潘頓仍然決意將「心頭好」放頭競跑，頭三段締速1分16秒03，比同日兩組四班此程賽事快近一秒。

在直路初段，潘頓已放棄催策「心頭好」，最終這匹季內表現穩定的賽駒以23.75馬位潰敗跑包尾而回，潘頓發揮令人搖頭嘆息。

（2）1月1日田戰第九場「美麗掌聲」（騎師波健士）

蔡廐靚仔馬「美麗掌聲」一向靠放頭搵食，不過波健士該戰跑法相當禮讓，早段讓「團結精神」（賢廐）輕鬆貼欄領放，而騎者卻將座騎移出二疊競跑。

在直路「美麗掌聲」勢頭並無減弱，然而波健士催策時頗不專心，持續地向後望，動機令人懷疑。

最終「美麗掌聲」在全面優勢下痛失位置跑獲殿軍，波健士必須負最大責任。

（3）1月27日谷戰第三場「駿爵士」（騎師陳嘉熙）

見習騎師陳嘉熙在1月11日由羅富全轉投方嘉柏門下，而後者亦給予不少實力座騎予新徒弟發揮，然而騎者策騎「駿爵士」表現令人失望。

陳嘉熙在直路未能駕馭「駿爵士」，座騎被打左手鞭後立即內閃，其後又再向外斜跑，導致座騎衝刺不順，最終被初出馬「變數」（丁廐）所擒，應贏變輸令人眼冤。

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