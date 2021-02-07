容天鵬剛周末（6日）憑「手到回來」爆10倍半冷勝出，馬房繼續保持好表現。

而容天鵬和潘頓合作成績相當好，季內攜手贏過4W。

周三（10日）這對練騎又有兩駒合作出戰，分別是「正本歡心」和「嘉應精英」，且看能否於送歲賽交出好成績。

「正本歡心」加盟容廐不久已有好表現，上次跑第二後潘頓唔放手，今次力求打開勝利之門。

容天鵬受訪時說：「『正本歡心』季初加盟後健康正常，只是比較容易緊張，隨着質新馬不斷改善，及接受完整操練後，明顯有所進步。」

「前仗跑谷中1200米放回一席第五，翌仗初配潘頓，更進一步跑亞軍。」

「我只要將實力馬交到潘頓手中，往往會有理想效果，今次希望有好檔配合，憑良好速度爭取佳績。」

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