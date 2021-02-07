澳洲秋季嘉年華賽期展開，昨天（6日）在澳洲考菲爾德馬場舉行一級賽柯爾錦標（1400米），其中有應屆覺士盾（2040米）盟主「龍子爵」坐陣。

然而1400米途程對於「龍子爵」而言實在太短，這匹大熱門在薄奇能胯下毫無追勢，最終在九匹參戰馬之中跑尾三而回，表現令人失望。

今屆柯爾錦標冠軍為「街道縱橫」（Street of Avalon），這匹六歲馬兩周前在滿利谷馬場捧走二級賽澳洲錦標，結果今仗再接再厲再贏一級賽。

「街道縱橫」繼去年2月22日捧走未來錦標後，競賽生涯第二度摘下G1，至於此駒鞍上人蕭平義則初嚐一級賽冠軍滋味。

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