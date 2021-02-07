呂健威馬房鎮倉寶「金鎗六十」，自國際賽後小休個多月，於1月24日進軍另一場一級賽董事盃，繼上季成為四歲三冠王之後，再向另一條三冠之路進發。

結果「金鎗六十」冇令台前幕後及擁躉失望，再一次後上封王，勇奪三冠大賽首關董事盃，取得跨季12連勝，累積獎金近6,000萬之輝煌紀錄。

此駒出道至今16戰15勝，由前年9月1日出賽至今，已一年零五個月未逢敗績，當中包含六場為級際賽（G1、G2、G3各兩次）冠軍。

香港賽馬史上，歷來只有「翠河」一匹三冠馬王，且看「金鎗六十」最後能否成功過關斬將？

練馬師沈集成於1月上旬因膽管炎要入院留醫，不過無礙馬房攻勢，他在1月6及10日冇入場親自督師，仍然憑「永益善」、「好玩福星」贏馬。

沈集成素有馬圈鐵人稱號，一切工作至上，如2018年，練者曾在馬房被馬踢斷肋骨，紮住繃帶也堅持入馬場督操及督戰。

1月17日沙田日馬跑十場，法國騎師賀銘年個人包辦其中五場頭馬，分別是「金莊令」（姚本輝馬房）、「齊齊友福」（鄭俊偉馬房）、「超霸神駒」（沈集成馬房）「平海掌星」及「疾風明駒」（蔡約翰馬房），首次在港一日五捷，須知該五駒皆為冷門馬，五Win過關賠率高達480,742倍，認真誇張。

韋達開倉一季多時間，1月6日終憑「玖寶」贏一月盃（三級賽1800米），取得從練首場分級賽勝利；何良則在1月13日憑「東方雷」獲從練第600Win，二人皆立下新的里程碑。

香港騎師陣謍將迎來新一位巴西好手，莫雷拉好友馬雅在1月24日獲馬會發牌，由3月起策騎至本季結束，而原有四位公司騎師波健士、郭能、薛恩及彭國年皆續牌騎至煞科。

應屆香港馬王「時時精綵」（告東尼馬房）在月底的百週年紀念銀瓶（三級賽1800米）再次飲恨，今季上陣以來四度屈居第二，始終未嘗一勝。

在地球的另一邊，世界著名馬主、朱德望賽馬團體掌舵人及沙特王室成員鴨都拿王子（Prince Khalid Abdulla）於1月12日離世，享年83歲。

鴨都拿王子旗下的朱德望牧場曾培育多匹馬王級賽駒，包括一代歐洲不敗馬王「范高爾」、兩屆凱旋門大賽冠軍馬后「成全寶」等。

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