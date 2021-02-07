苗禮德剛周末（6日）只派三駒上陣，頭場「一路順風」以短馬頭搏失屈居第二。

今晨（7日）是星期日晨課，但苗禮德依然在五點左右便到場督操，可惜他卻遇上一宗小意外。

在5時45分左右，周三（10日）報跑四班1650米的「冠寶駒」被安排到大圈快試，但當馬匹跳完後走脫，並且走了一圈。

幸好馬兒很快便被捉回，而鞍上人亦沒有受傷。

現時不知這宗意外會否影響「冠寶駒」出賽，大家留意排位後情況。

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