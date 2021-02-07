資深馬主陣營「電路」系賽駒在剛周末（6日）沙田日賽表現令人失望，須知「電路一號」、「電路三號」及「電路六號」竟全數跑包尾而回，情況讓人吃驚。

周三（10日）在谷草跑馬，告東尼馬房「電路七號」將角逐第三班1200米賽事，且看能否為幕後一雪前恥。

三歲澳洲自購馬「電路七號」為當紅種馬「遙遠星空」子嗣，在港後代大多屬早熟短途快馬，而且有「夢想成金」及「顯心星」等備受馬迷期待的新星。

「電路七號」在港初出角逐谷草1000米展現不俗前速，然而該場前兩段締速為33秒59，為季內七場三班同程賽事時間最快，最終僅以4.25馬位不敵「帖木兒」跑第九名，表現不算太差。

最近兩仗跑田草無功後，幕後部署此駒回師谷草，只要形勢造就，未嘗不可取得突破。

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