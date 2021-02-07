全球最漂亮騎師麥晴欣一直夢想在東瀛參賽，在去年12月尾她已獲得日本中央競馬會（JRA）發出短期客串騎師牌照，並將於2月起在彼邦策騎。

據日本媒體報道，JRA現時規定外籍騎師須在獲發牌後60天內入境。

然而日本目前受武漢肺炎疫情影響，已將緊急狀態令延長至3月7日，對外國旅客入境限制相當嚴格，麥晴欣將極大可能無法如期前往東瀛報到。

據悉，麥晴欣已決定留在法國策騎，她表示在JRA上陣一直是她的夢想，對於未能如願感到十分失望。

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