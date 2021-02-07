愛爾蘭佳駟「加踏步」可謂大器晚成！

此駒上季五戰獲四冠一亞，包括斬獲澳洲蘭威錦標、女皇伊利沙伯錦標以及英國冠軍錦標桂冠，在2020年世界馬匹年終排名高踞第三位。

原定此駒在今年將會重臨澳洲秋季嘉年華，力爭蟬聯蘭威錦標及女皇伊利沙伯錦標兩項一級賽，然而此行目前卻產生變數。

據澳洲媒體報道，由於當地政策要求，「加踏步」練馬師郗國思及隨行馬房工作人員須在周一（8日）到達悉尼進行隔離，馬兒則會在周四（11日）起在英國新市場馬場隔離14日。

郗國思表示若無法履行澳洲隔離程序，「加踏步」將改為出戰在3月27日舉行的杜拜司馬經典賽（2410米）。

「加踏步」早前亦報名參加2月20日沙特盃，幕後最終宣佈棄征中東。

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