十分資深的「友誼」系馬主冼為堅，自1960年代開始成為馬主，名下賽駒皆以「友誼」二字為名。

當中包括「友誼萬好」、「友誼福星」、「友誼勝利」、「友誼第一」、「友誼至上」（皆已退役）等。

冼為堅同時把對賽馬熱誠傳承至一對子女冼雅恩及冼雅珩，後兩者也已加入馬主行列。

冼雅恩名下現有「天意」及「箭意」，冼雅珩則養過「愛睦善」（已退役）。

至於冼為堅目前名下有三駒，分別是「友誼之星」、「友誼至好」及「友誼至佳」。

周三（10日）谷草賽事，冼為堅及冼雅恩兩父子分頭出擊，冼為堅名下新馬「友誼至佳」初次登場，列陣四班1000米。

至於其子冼雅恩的「箭意」則為季內初出，角逐四班1200米，同樣做足準備工夫。

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