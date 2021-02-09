這次（10日）谷戰苗禮德馬房共派五駒上陣，其中三駒由田泰安執韁，貫徹騎練緊密合作。

他們在近四次合作兩駒或以上賽事，次次有Win落袋，頭馬分別是去年6月21日「真妙星」、去年7月1日「怡昌福星」、今年1月13日「冠寶駒」，以及1月31日「超速」。

第五場四班1200米，「劍在九天」上仗服役初出跑同程得第七，熱身後由田泰安彈草閘，狀態冒升，有利出賽拼勝。

第六場四班1650米，「冠寶駒」近兩戰俱贏同程，已找到最佳出路，續戰四班賽力足再勝。

第九場三班1200米，「飛霸龍」去年在送歲谷戰攻下同程，其後未再贏過，今次操好再戰送歲賽，隨時一年一度燕歸來。

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