周三（10日）谷草賽事用B跑道作賽，天文台預測或會有狂風雷暴，宜留意臨場天氣情況。

睇番最近1月13日同一移欄賽事，只得「富祿」從尾叠反先勝出，其餘頭馬均守前五位入直路建功。

其中「進力之城」及「活力得勝」放頭入直路帶到，另外「金枝玉葉」及「開心人生」守貼欄包廂位贏馬，加上或有機會跑淋地，估計前置馬優勢會更大。

今戰列陣馬中，第五場「得益良多」跑谷草B欄一次即入Q，有運抽到二檔起步，有力重開勝門。

另外，第六場「冠寶駒」近兩仗均於谷草B欄勝出，贏完等番同一移欄再跑，隨時贏到你唔信。

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