2月21日年初十星期日，沙田馬場將進行牛年第二次日馬。

屆時設有十場草地賽，當中包括三大戲肉香港金盃、香港經典盃及女皇銀禧紀念盃，順序是三冠大賽、四歲馬系列及香港速度系列次關。

當中，香港經典盃跑1800米，有17駒報名參戰，優先出賽名單將於稍後公佈。

其中，評分最高兩駒分別為「達心星」（103分）及「勁搏」（101分），其餘報名馬均在100分以下，當中包括上仗於香港經典一哩賽跟頭馬「勁搏」串Q的「幸運快車」（97分）。

在經典一哩賽，莫雷拉選策「達心星」大熱倒灶，其棄騎「勁搏」則由薛恩爆冷奪冠。

究竟他於今次經典盃會否復策「勁搏」，不妨拭目以待。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199