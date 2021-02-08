莫雷拉二月份手風頗順，近兩次賽事合共勝出六場頭馬。
周三（10日）谷草賽事，莫雷拉出足九場，然而排檔方面，則有辣有唔辣。
第五場「日日靚」（1檔）、第八場「精靈勇士」（3檔）及第九場「宜春輝煌」（3檔）均排好檔，其中「日日靚」上季曾在莫雷拉胯下贏馬，人馬合拍。
而雷神全晚有兩駒排檔是雙位數，包括「豹子膽」（11檔）及第七場「股票傳奇」（12檔）。
其中兩勝馬「股票傳奇」將是全晚焦點馬之一，且看雷神如何取位。
莫雷拉周三座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 豹子膽 11
二 東方雷 7
三 精彩飛動 9
四 喜盈寶 8
五 日日靚 1
六 專一 6
七 股票傳奇 12
八 精靈勇士 3
九 宜春輝煌 3
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