姚本輝近期大力支持梁家俊，而這位本地好手亦交足貨，剛周末（6日）為「怡心聲」一出即勝。

周三（10日）谷草賽事，這對練騎又有合作，第九場「神駿馬車」今晨（8日）受到姚本輝重視。

今晨七時左右，姚本輝在機坪觀看「神駿馬車」踱步，當時另一匹參戰馬「全心全意」亦一同操練。

其後兩駒開往內圈再操，而練馬師亦走去烽火台觀看，當馬匹操練完畢，姚本輝返回機坪，碰巧遇到梁家俊。

兩人先傾一輪，然後再結伴行去烽火台，沿路邊行邊傾，內容肯定不離「神駿馬車」及第一場合作馬「你知我勝」，兩人如此認真，今次繼續值得留意。

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