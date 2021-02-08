馬會今午（8日）公佈退役及取消登記馬各有一匹，分別為「驫驫」及「和平路」。

出自本地拍賣會的「驫驫」現年七歲，馬主是葉俊亨夫婦，本身已兩季不勝，如今退役亦令何良馬房進一步減至只有28駒。

葉俊亨為某大化妝品連鎖集團創辦人，之前他養過多駒，如今名下已再無馬匹。

被取消登記的是同樣七歲的容廐「和平路」，牠最後一次出賽在去年12月6日，並於同年12月10日轉抵從化生活，初時一直游水代操。

然而此駒在去年12月21日連游水也沒有，反映本身健康有嚴重問題，結果遭到人道毀滅。

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