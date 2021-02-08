速度系列次關女皇銀禧紀念盃（1400米）將於2月21日大年初十舉行，共有九駒報名列陣。

呂廐準馬王「金鎗六十」將參加香港金盃，因此今場大賽成為前駒眾多蹄下敗將爭奪一級賽冠軍的黃金機會。

蔡約翰馬房「夏威夷」及方嘉柏馬房「川河尊駒」為本場僅有兩匹G1盟主，兩駒分別為去年董事盃及冠軍一哩賽得主，

蔡廐同時亦有「勝得精彩」將列陣此項大賽，且看練者能否繼2016年「詠彩繽紛」（已退役）後，再次勇奪女皇銀禧紀念盃。

告東尼馬房則派出「嘉應之星」及「二郎」出戰，前者在上季此項錦標不敵兩屆馬王「美麗傳承」（已退役）跑獲亞軍。

速度系列首關百週年紀念短途盃盟主「旺蝦王」（蔡廐）沒有報名今場賽事，意味着今季將不會出現短途三冠王。

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