剛周末（6日）沙田賽事順利完成，馬會在今日（8日）公佈各駒評分調整。

全日加分最多兩駒，分別為「必長勝」與「手到回來」各加9分，前駒評78分，下仗仍可留在三班角逐，至於「手到回來」升至81分，將要回升二班作賽。

姚本輝初出秘密武器「怡心聲」，成功一鳴驚人，賽後被加7分，現時評59分，將留在四班出戰。

而這天兩匹平頭馬「皇龍司令」與「喜氣綿綿」各加5分，兩駒依然可以留在五班出賽。

2.6沙田十一匹頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

首飾傳奇 45（＋5）

怡心聲 59（＋7）

星運子爵 87（＋5）

荷花福星 56（＋5）

皇龍司令 38（＋5）

喜氣綿綿 29（＋5）

雙天至尊 64（＋7）

滿冠熊 84（＋6）

必長勝 78（＋9）

手到回來 81（＋9）

糖糖幸運 72（＋6）

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