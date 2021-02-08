剛周末（6日）沙田賽事順利完成，馬會在今日（8日）公佈各駒評分調整。
全日加分最多兩駒，分別為「必長勝」與「手到回來」各加9分，前駒評78分，下仗仍可留在三班角逐，至於「手到回來」升至81分，將要回升二班作賽。
姚本輝初出秘密武器「怡心聲」，成功一鳴驚人，賽後被加7分，現時評59分，將留在四班出戰。
而這天兩匹平頭馬「皇龍司令」與「喜氣綿綿」各加5分，兩駒依然可以留在五班出賽。
2.6沙田十一匹頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
首飾傳奇 45（＋5）
怡心聲 59（＋7）
星運子爵 87（＋5）
荷花福星 56（＋5）
皇龍司令 38（＋5）
喜氣綿綿 29（＋5）
雙天至尊 64（＋7）
滿冠熊 84（＋6）
必長勝 78（＋9）
手到回來 81（＋9）
糖糖幸運 72（＋6）
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