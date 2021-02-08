呂健威在即將過去的鼠年成績驕人，適逢今次周三（10日）送歲賽，他以強陣應戰，個人有力贏馬迎向牛年。

第七場四班1200米「股票傳奇」，加盟呂廐以來表現出色，兩捷後仍留在第四班角逐，如今續由莫雷拉主轡，被睇好可以再下一城。

呂健威受訪時說：「『股票傳奇』暑後來投時被評42分，因此雖然最近兩戰勝出姿態甚佳，依然可在第四班出賽，當然有些着數。」

「此駒雖然後勁出色，但相信大家記得牠有過慢閘毛病，隨後我們花了很多時間訓練，現時終於有所改善。」

「不過，牠在陣上會否再出現這個劣習，實在難以預料。」

「現時『股票傳奇』狀態理想，無論如何都要視乎人馬屆時如何發揮。」

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