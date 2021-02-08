養馬已一段日子的「赤火」系馬主梁健強相當支持賀賢，名下兩匹賽駒「赤火神龍」（已退役）及「赤火驍龍」皆由後者訓練。

周三（10日）舉行九場谷草夜賽，四歲灰馬「赤火驍龍」將初跑四班賽，並增程首戰1800米。

「赤火驍龍」整體表現慢熱，六戰皆在後列過終點，賽績乏善足陳。

然而此駒同主馬「赤火神龍」在港服役生涯初期同樣屢戰屢敗，其後初跑第四班即一放到底爆冷贏馬，「赤火驍龍」或許可步其後塵。

「赤火驍龍」來港前曾在二級賽考菲爾德經典賽上名，途程正是1800米，同場亞軍Nonconformist隨後摘下二級賽奇勒錦標及三級賽高智盃，賽績突出。

如今「赤火驍龍」降戰第四班加程跑1800米，說不定可借勢脫穎而出。

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