馬主陣營星羅棋布，「陽明」系堪稱今季谷夜王者，須知轄下季內暫時四場頭馬，均於谷夜1200米勝出。

當中，「陽明亮亮」今季暫六戰三贏三位，所有上名都在谷夜四班1200米取得。

至於「陽明高高」季內暫時唯一頭馬，也在同班同程勝出。

另外，「陽明秋秋」今季暫獲一亞三季，皆於五班谷夜同程。

上述各駒均已六歲或以上，「陽明」系最年輕成員為韋廐「陽明冠爵」，牠亦是唯一未曾勝出的同系現役馬。

這匹四歲澳洲自購新馬上季起服役，至今六戰全跑田草零上名，賽績毫不起眼。

然而「陽明冠爵」在今次（10日）鼠年送歲賽所跑的正是「陽明」系橋頭堡谷夜1200米，牠跟苗廐近兩戰皆贏四班谷夜一哩的「冠寶駒」同父，谷戰可望勝任愉快。

加上本身過去曾試1200米谷閘有一定走勢，質素猶新的「陽明冠爵」如今初戰谷夜，說不定可借勢取得突破。

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