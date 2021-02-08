周三（10日）是鼠年送歲快活谷賽事，翻查近七年紀錄，莫雷拉成績一枝獨秀，三次起孖，一次中三元，兩次四喜臨門，堪稱送歲谷戰旺人。

今次騎足九場惡馬如雲，「東方雷」、「喜盈寶」和「精靈勇士」皆擅谷草，雷神可延續優良傳統。

第二場五班1650米「東方雷」，近四仗獲一冠三季，演出可靠，上仗在同程初嚐勝果姿態輕鬆，卜定雷神再騎，已開竅可再下一城。

第四場三班1650米「喜盈寶」，上仗初配雷神打開勝門，追勁犀利，打王牌等番同程才出，求添食決心大。

第八場二班1000米「精靈勇士」，首兩次跑同程獲一冠一亞，上仗撞閘失地太多才鞭長莫及，改配搶閘叻雷神操刀，可一雪前恥。

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