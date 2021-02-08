霍利時在周三（10日）谷戰，共有五駒列正選及三匹後備，他在今晨（8日）積極督操，豈料在排位時，霍廐馬全數退出比賽。

霍利時受訪時說：「我的副練在今晨8時01分，登入電腦申請馬匹出賽，較法定時間8時正遲了一分鐘。」

「由於當時系統已關閉，因此我的入紙被拒，而馬會首席受薪董事祈禮謙，將我廐今次賽駒全數退出。」

「這對我的馬房團隊而言，是一件相當困難的事，因為只是遲了一分鐘。」

「今早是排位早上，因此我們整個馬房都相當忙碌，當然這個不是藉口。」

霍利時隨後補充說：「馬會如果可以做多少少，直接致電練馬師，詢問他們為何沒有登入電腦申請馬匹出賽，將可避免上述情況發生。」

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