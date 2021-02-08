馬會首席受薪董事祁禮謙，今午（8日）發出通告。

小組接獲通知，由練馬師沈集成訓練的「蟲草天峰」（烙號E083）於昨晨（7日）接近六時，佩戴了錯誤的馬鞍號布，在從化馬場的全天候大跑道進行操練。

小組確定，「蟲草天峰」當時錯誤佩戴的號布，是屬於已退役的同廐馬「追風絕影」（烙號D083）。

沈集成被罰款5,000元。

另一方面，馬會獸醫增補指上周六（6日）第五場賽駒之一「甜酒杯」，於賽後曾由主任獸醫（賽事管制）檢查，當時他說並無發現任何明顯異常之處。

主任獸醫（賽事管制）昨晨在方嘉柏馬房再次檢查「甜酒杯」時，發現牠右前腿不良於行。

「甜酒杯」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

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