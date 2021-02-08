姚本輝季內暫時勝出16場頭馬，當中只有三場來自谷草，他當然希望未來可以提升谷戰成績。

星期三（10日）谷夜跑鼠年送歲馬，姚廐安排七駒上陣，其中一匹實力馬是第五班1650米「百寶袋」。

「百寶袋」剛周末（6日）角逐泥地1650米跑第三，周三將匆匆再戰。

此駒去年12月2日在谷草1800米跑第四，隨後在12月6日匆戰泥地1200米勝出，本身早有打疊出賽的成功經驗。

「百寶袋」今次改由薛恩壓陣，鞍上人剛勝出「滿冠熊」手風順，人馬都有攻擊力。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199