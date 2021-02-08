眾所周知，谷草及田草都有1000米賽事，不同的是後者單跑一條直路，前者則要轉彎。

善戰田草1000米者獲封直路王，專贏谷草1000米的則被譽為千王。

周三（10日）谷夜B跑道送歲馬三班1000米，堪稱「千王」羣英會，蓋全場不乏同程專家，如「樂滿家」、「過河勁卒」、「正陽清風」、「閃電精靈」等。

牠們均曾在谷B跑道報捷，而且各自所有頭馬幾乎都是全於此程勝出的，尤以至今五捷皆在同程的「正陽清風」為甚。

「過河勁卒」及「閃電精靈」暫分別兩捷及三捷，均於此程錄得，同樣路有專長。

「樂滿家」也不失禮，本身近三捷都在同程發生，當中近兩捷皆於B賽道取得，而且評分復見有利。

值得一提，高班賽駒一般較少打王牌，「過河勁卒」是今場唯一王牌馬，可謂更添一份戰意。

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