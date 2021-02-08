沈集成在近14戰賽事，其中12次有馬贏，而且與潘頓合作如魚得水。

兩人由1月份至今已合作勝出「好玩福星」（兩捷）、「艮志騰雲」、「知道再勝」、「零距離」、「平常心」等駒。

周三（10日）晚送歲馬四班谷草1800米沈廐「馬主星輝」，今戰又由潘頓接手，隨時又有好表現。

「馬主星輝」大前仗在四班谷草一哩跑第四，前仗加程出戰1800米更合發揮，結果跑第三而回。

上賽進一步加程至2200米，路程嫌長名次倒退，畢竟此駒在港唯一贏馬途程是谷草1800米。

「馬主星輝」現於第四班作戰，比早前跑三班賽更有利，強配潘頓可期重響勝鼓。

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