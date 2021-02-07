史卓豐上季勝出43場頭馬，排名騎師榜第五位。

今季他的成績大幅下滑，暫時只勝出14場頭馬，在長駐香港的外籍騎師中排尾二，僅高於包尾的薛恩。

史卓豐最近一次贏馬來自1月24日田戰「颷驥」，本身在近四期騎師王均以零分收場。

所謂否極泰來，在周三（10日）谷草夜賽，史卓豐有望以蔡約翰馬房實力馬「疾風勁草」重拾勝軌。

今季史卓豐暫與蔡約翰19次攜手出戰，僅取三亞三季，與上季合作有四Win，可謂天淵之別。

史卓豐上仗夥拍「疾風勁草」跑第四，周三若可勝出此駒，不但可以打破季內與蔡約翰合作缺口，而且可助馬主劉業強重開勝門。

須知劉業強名下「翠龍」及他有份的團體馬「友好日子」季內都無贏過，兼且均已退役，「疾風勁草」變成他僅餘的贏馬希望之一，肯定逢出必拼。

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