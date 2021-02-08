榜首騎師莫雷拉最近五次角逐第五班賽事獲四冠一殿佳績，包括在上周末（6日）沙田日賽夥拍「首飾傳奇」（蔡廐）及「皇龍司令」（徐廐）先後掄元。

周三（10日）在跑馬地馬場舉行九場夜賽，雷神策騎何廐新勝馬「東方雷」出戰五班1650米，人馬有望攜手連捷。

「東方雷」上仗角逐同班同程賽事開齋，並為何良取得從練生涯第600場頭馬，對練者而言意義重大。

該場蹄下敗將「喜氣綿綿」在剛周末賽事成功補中，從中反映「東方雷」是真材實料的。

「東方雷」現正踏入競賽生涯大熟期，續獲雷神垂青，自然可以爭取連捷。

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