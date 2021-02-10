莫雷拉跑完周三（10日）賽事將停賽兩日，他季內兩次在停賽前上陣均有馬贏，其中一次更起孖。

而雷神近期策騎剛上名馬演出甚佳，上周三（3日）便有「榮惑」、「資本家」及「勁力威龍」在其胯下不勝有位。

今次一批同類分子，如第二場「東方雷」、第四場「喜盈寶」、第六場「專一」、第七場「股票傳奇」均有追捧必要。

徐雨石馬房「專一」自從降戰第四班以來，四次上陣未失前四名。

當中，上場由雷神接手即獲亞軍，乃歷來最佳名次，原裝配搭再來，有力贏馬補中。

另外，「股票傳奇」、「東方雷」及「喜盈寶」均剛於雷神胯下勝出，三駒今次均打王牌續配雷神，已擺明車馬求添食。

其中，「東方雷」出自何良馬房，此廐兵力不多，難得有此當銳馬必好好把握。

至於「股票傳奇」最近連贏兩場，難得仍留在四班上陣，相信難有阻力。

最後一提，蔡約翰與莫雷拉近五次合作勝後再出馬獲四勝，「喜盈寶」定必乘勝追擊。

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