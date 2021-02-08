近期谷草夜賽不乏新上名馬補中，當中包括上周三（3日）「陽明亮亮」、「明欣賞」、「動力飛鷹」、「勁力威龍」、「三生好運」及「資本家」。

再對上一次（1月27日）則有「玩斗財星」、「加州明雋」、「幸福老撾」等駒完成此舉，而且不少乃季內未交代馬，可見同類賽駒可拼必拼、可贏必贏。

今次（10日）谷戰的上仗入位馬也有不少，鄭俊偉馬房「樂滿家」是其中一匹。

此駒經過上季減分大行動，一共跑了14仗悉數三甲不入，最叻一場僅獲殿軍，評分由100分大幅減至80分。

今季可以降落第三班上陣，卻仍未能重開勝利之門，只交出一亞兩季，當中包括上賽跑第三。

七歲的「樂滿家」始終以谷草1000米最有根據，近三次取勝俱於此程，今期強項出擊定有一番作為。

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