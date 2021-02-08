鼠年即將過去，周三（10日）晚上谷草跑送歲馬，共有九場賽事。

至於牛年首次跑馬將在星期日（14日）進行，當天是大年初三，亦為西方情人節。

年初三賀歲日馬編賽11場，一律於全闊A跑道進行，頭場定於中午12時30分開賽。

全日戲肉名為賀年盃，1400米一班賽有九駒列陣，當中包括上屆亞軍「百步穿雲」（賀廐）及第九名「載譽歸來」（羅廐）。

當天特別彩池以三T及六環彩六寶獎各有多寶累積，金額分別是6,000,000及5,664,745元。

騎師方面，莫雷拉及黎海榮周日起停賽兩天，雙雙缺席牛年首兩戰，賀銘年同日則繼續停賽缺陣。

潘明輝周三是最後一天停賽，周日恢復上陣。

陳嘉熙下周三（17日）起停賽三天，蘇銘倫（外號神蘇）周日作此行告別戰。

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