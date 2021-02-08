今季谷草四班1200米經常拆組編幾場，賽事平均水準下降，呂健威馬房卻成為最大受益者。

上周三（3日）有「陽明亮亮」勝出同程，之前則有「英明勇將」、「股票傳奇」攻下此程，呂廐季內已八勝四班同程，表現突出。

周三（10日）谷夜四班1200米又一開二，呂健威馬房有「股票傳奇」打王牌出賽同班同程第二組，演出令人期待。

此駒前仗在何澤堯胯下起步脫腳，最終後上如矢地開齋。

上仗再戰同班同程換上莫雷拉，賽前試閘不再執輸，陣上亦有相同表現。

這匹四歲澳洲自購新馬當時出閘反應敏捷，就此無驚無險地取得連捷。

賽後被加到60分，恰好仍可跑四班賽，周三晚可期完成三連霸。

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