馬會今日（8日）公佈，2月21日沙田馬場將舉行國際一級賽2000米香港金盃，將有八駒報名角逐。

呂健威馬房「金鎗六十」是上季四歲三冠王，今季五戰全勝，包括攻陷國際一級賽1600米香港一哩錦標，此駒現評131分，是現役本地評分最高馬匹。

告東尼旗下馬王「時時精綵」，牠季內四戰全部屈居第二，今次將首度與「金鎗六十」對壘。

而「添滿意」加盟東廐後贏過兩場，至於「龍鼓飛揚」上仗勝出國際三級賽1800米百週年紀念銀瓶，今戰同樣有力挑戰。

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