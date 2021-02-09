四歲新西蘭自購新馬「冠寶駒」，其馬主公平團體成員不乏馬會董事，包括上任不久的馬會主席陳南祿、孔思和、黃嘉純、葉錫安等，被視為戰意特別旺盛之輩。

公平團體過去曾養「快寶駒」、「萬寶駒」、「驃騎」、「鷹隼」（均已退役）等駒，皆受訓於苗禮德馬房。

「冠寶駒」已連續兩場在谷草1650米後上掄元，成為苗廐今季首匹連捷馬。

尤其上賽臨場狀態無懈可擊，絕對可歸功於其練馬師苗禮德，把此駒狀態推至頂峯。

上次（1月13日）初配田泰安即勝的「冠寶駒」，今戰（10日）以56分出賽谷中第六場，仍跑四班賽。

以其上次蹄下敗將「勁力威龍」剛於上周三（3日）補中的姿態計，加上前仗跟牠同場跑第三的「馬爾代夫」再出兩戰獲一冠一季，「冠寶駒」大可順利再下一城。

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