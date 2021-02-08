澳洲殷利殊經典周歲馬拍賣會由昨天（7日）起進行，其中2016年彼邦最佳兩歲馬「巨富」（Capitalist）子嗣成為焦點，須知此系後代接連打破今年此項拍賣會身價紀錄。

昨日號碼為Lot 182的栗色雄馬，被James Harron Bloodstock NSW以600,000澳元（約353.1萬港元）購入。

至於今天則有另一匹「巨富」子嗣被高價出售，號碼為Lot 374的栗色雄馬，由前香港知名練馬師大摩兒子喬治摩亞（George Moore Bloodstock）以625,000澳元（約367.8萬港元）買入。

Lot 274母系Theatric出自老牌種馬「賭場王子」，與2019年一級賽全齡錦標（1400米）冠軍「比樂達」（Pierata）屬同一家族。

喬治摩亞對當地傳媒表示，原本預計以400,000澳元（235.4萬港元）買入此駒，然而「巨富」子嗣日前勝出大賽，因此身價大幅上漲。

他指出這匹「巨富」後代是整個拍賣會最有潛力的馬匹，而此駒將會被安排留在澳洲出賽。

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