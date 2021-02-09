呂健威馬房鎮倉之寶「金鎗六十」今早（9日）在一項1200米試閘中表現輕鬆，令騎師何澤堯充滿信心，認為此駒有望於21日在沙田揚威香港金盃（2000米），爭取第三度攻下一級賽，並將連勝紀錄延續至13場。

「金鎗六十」在該組沙田泥地1200米試閘中全程未受催策，最終在八駒中以第七名衝線，落後首名馬匹「嘉應之星」（告東尼馬房）八個馬位。

「金鎗六十」自去年勝出香港打吡大賽後，今仗將首度回師2000米途程。

此駒上仗於1月24日在董事盃（1600米一級賽）中險勝「川河尊駒」（方嘉柏馬房），今晨試閘時跑來從容不迫，令何澤堯甚為滿意。

何澤堯說：「馬兒感覺很好，我對牠十分滿意。今早我只是讓牠以較快步速舒展腳頭，令牠保持愉快。」

「金鎗六十」至今勝出的十五仗（共出賽十六次），全部均由何澤堯策騎。這匹星級賽駒正朝着「精英大師」（已退役）在港17連勝的紀錄進發。

何澤堯表示，練馬師呂健威已採取較輕鬆的方式訓練此駒。

「（備戰）方法差不多，但牠在操練時顯得更加放鬆，表現一直很好。」何澤堯評論這匹五歲馬的操練表現時說。

「牠給我的感覺甚佳，看來神采飛揚。牠像慣常一樣在馬格內會有點急躁，但進入跑道後便十分好奇，四處張望。」

而蔡約翰馬房「夏威夷」則在今晨同組試閘中以第六名過終點，莫雷拉對馬兒的表現也很滿意。

此駒已準備就緒，出戰全球獎金最高的1400米賽事女皇銀禧紀念盃（一級賽）。

此賽的總獎金高達1,200萬港元，定於本月21日在沙田馬場舉行。

「牠的試閘表現已夠好。牠的確需要進行這次試閘，因為距離牠上一次出賽已有一段時間。」莫雷拉說道。

「我會說牠這次試閘表現很正常，實而不華。」

「眾所周知，牠的試閘表現一向不甚亮眼。但每次牠在賽前試閘表現平平，到了陣上就能交出最佳水準。」

「馬兒狀態不錯，健康良好。牠今季已上陣兩次，現時應已接近最佳狀態。相信牠將表現相當出色，也有機會勝出。」

「夏威夷」為香港速度系列次關女皇銀禧紀念盃的九匹報名馬之一。此駒對上一次角逐1400米賽事，是2019年10月的三級賽慶典盃，莫雷拉認為牠今仗縮程不成問題。

莫雷拉說：「我認為馬兒應付得來，牠出閘夠快，足以緊隨領放馬匹競跑。」

「牠只需盡最大努力便可，皆因牠具級數，而且今仗只遇上曾多次對壘的對手。」

「若牠屆時能交出最佳表現，應有機會獲勝。」

應屆香港經典一哩賽盟主「勁搏」今早夥拍騎師薛恩參加同一組試閘，以第八名衝線。薛恩認為此駒前景樂觀，可望再創佳績。

薛恩說：「這次試閘步速甚快，我們因而沿途留居後列，馬兒順着自己的步韻去跑，衝線時走勢甚佳。我認為牠這次試閘表現良好。」

這對人馬組合將進軍於21日在沙田馬場舉行的香港經典盃（1800米），該賽的總獎金高達1,200萬港元。

「馬兒上仗後看來能保持佳態。今晨有多匹實力強勁的賽駒參加該組試閘，但牠表現很好。」

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