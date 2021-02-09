「蝦」系馬主劉錫康，個人名下的「旺蝦王」，上月尾以大熱身份勝出國際一級賽1200米百週年紀念短途盃，手風正順。

周三（10日）谷草賽事，另一匹「蝦」系馬列陣，這是第七場四班1200米的「叻蝦皇」，此駒由劉錫康及其好友李天澤醫生合夥擁有。

「叻蝦皇」來港多時，期間試過九課閘，直至今戰才首次在港列陣，部署比較罕見。

劉錫康解釋說：「『叻蝦皇』 由馬販David Price替我們挑選來港，牠來港後試了多課閘，至今次賽事才初出，是因為馬兒在半年前曾發燒，影響其喉嚨健康。」

「馬匹狀態及試閘表現都未如理想；直至最近一課田草1000米閘，蔡約翰終於滿意馬兒走勢，安排牠首次出賽。」

「今次『叻蝦皇』初出即跑快活谷，可順道測試其場地性能，應有助日後部署；今仗我對牠都有一定信心，但不算太大，希望馬兒日有一番作為 。」

「叻蝦皇」近三課閘均由莫雷拉出試，結果雷神揀騎同場兩捷馬「股票傳奇」，而「叻蝦皇」改由田泰安接手。

劉錫康透露，「 旺蝦王」下個目標可能放在三月尾舉行的一班賽事或4月5日舉行的G2主席錦標，然後便會進軍4月25日舉行的1200米G1短途錦標。

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