馬會首席受薪董事祁禮謙，今日（9日）發出通告。

受薪董事小組謹此通告，由韋達訓練的「協進神駒」（D263）為明晚（10）跑馬地賽事第四場的宣佈出賽馬匹。

小組進一步通告，同樣由韋達訓練的「電玩福星」（E048）已退出明晚賽事第六場賽事。

小組今晨（9日）接獲獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策）通知，「協進神駒」（D263）因健康理由而須退出第四場賽事。

獸醫事務部（規管、福利及生物安全政策）其後通知小組，「協進神駒」（D263）其實適宜出賽。

而來自同一馬房的「電玩福星」（E048）則在接受賽前例行獸醫檢查時被發現右前腿不良於行，因而不適宜出賽。

小組經考慮此宗事件的情況後，鑑於「協進神駒」（D263）退出有關賽事的誤報，只維持了一段短時間，且並無超過接受投注前馬匹退出及補上的相關規定時限。

因此批准「協進神駒」（D263）獲重新納入為第四場之宣佈出賽馬匹。

此外，「電玩福星」（E048）已退出第六場，由後備馬「活力勇士」（A313）補上，郭能將會策騎此駒出賽。

馬會管理層現正查察此宗事件，以決定適當的跟進行動。

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