苗禮德今季暫時勝出14W，當中只有五場頭馬來自谷草。

今晨（9日）七時左右，苗禮德馬房五匹周三（10日）參戰馬，第四場「拍馬難追」、第五場「劍在九天」、第六場「冠寶駒」。

第七場「闖高峰」及第九場「飛霸龍」，一批過在內圈跑道操練。

苗禮德在烽火台睇完馬匹走勢後，立即返回機坪觀察馬匹操後神態。

他即時追問助手，馬匹操練時表現，今戰擺出搏殺姿態。

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