呂健威今季已勝出34場頭馬，暫居練馬師榜第四位。

周三（10日）谷草夜馬，呂廐將有五駒列陣。

第四場三班1650米「歡欣福星」，今季表現出色，上仗初嘗谷戰即入Q，本身又多一條出路。

今仗雖再面對曾勝牠的「喜盈寶」，但呂健威認為「歡欣福星」由讓對方兩磅，變成今戰跟牠負磅相同，形勢有所改善。

他又謂「歡欣福星」持續進步，今場參賽馬較少，沿途取位較易，有利牠首勝谷草。

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