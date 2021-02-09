大衛希斯今季崔護重來，成績卻不似預期，「美麗」系名下「美麗同享」已轉投告東尼馬房，希斯當然希望盡快為此系馬建功，以穩定軍心。

希斯在周三（10日）晚快活谷賽事，共派出三駒列陣，第九場三班1200米的「美麗高飛」，上場初跑谷草，在潘明輝胯下全程走二叠望空，最終跑第三，在港首度上名。

此駒今仗再出，希斯期望馬兒交出進一步的成績。

而由於潘明輝周三晚正值停賽，「美麗高飛」今場將改由波健士接手。

希斯受訪時說：「『美麗高飛』上場谷草1200米跑入第三，證明牠喜歡跑快活谷。」

「牠在港首兩場在沙田上陣，走勢帶點急躁，自從上場轉爭谷草，同時初戴頭罩後，馬兒的走勢漸趨穩定，表現有所進步。」

「『美麗高飛』今場排8檔，希望馬兒可以守在五至六位，成功找到遮檔，從而在末段發揮強勁衝刺，爭取最佳名次。」

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